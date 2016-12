La tempête provoque d'importants dégâts à Percé

Au lendemain de la tempête qui a durement frappé l’est du Québec, la ville de Percé constate l’ampleur des dégâts causés principalement par les forts vents et les vagues déferlantes.

Combinées aux effets de la marée haute, les conditions météo n’ont pas épargné la petite municipalité de la Gaspésie : secteurs inondés, bâtiments endommagés, voire carrément détruits, les traces de la bombe météorologique sont visibles à plusieurs endroits.

Capture d'écran TVA Nouvelles

«C’est du rarement vu, moi, j’en ai déjà vu quand j’étais plus jeune, mais c’est la plus grosse dernièrement, témoigne Marc Boulanger, un résident de Percé, en entrevue à LCN. Ce sont de grands vents de l’est et du sud avec des bourrasques de 80 à 100 km/h. Ç’a frappé fort.»

«Le café Atlantique a été dévasté par la tempête, dit M. Boulanger, qui a fait parvenir les images qu’il a tournées à TVA Nouvelles. Derrière, c’est la Maison du pêcheur, qui a peut-être subi des dégâts d’eau, je ne le sais pas.»

«On voit aussi beaucoup de bois passé la place Suzanne-Guité, ça veut dire que les vagues étaient fortes», explique le résident, qui se promet une petite visite du quai, demain, pour capter d'autres images.