Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté samedi à l'unanimité une résolution soutenant l'initiative russo-turque pour un cessez-le feu et des négociations en Syrie, mais sans en entériner les modalités.

Ce texte de compromis adopté à l'issue de consultations à huis clos, indique que le Conseil «accueille avec satisfaction et soutient les efforts» de paix de Moscou et d'Ankara et qu'il «prend note» de l'accord qu'ils ont conclu le 29 décembre.