«Pour l’amour d’Hollywood»: charmant et enchanteur

Le film «Pour l’amour d’Hollywood» est non seulement un hommage au Hollywood des années 1940 et 1950, mais aussi un superbe écrin dans lequel s’épanouissent parfaitement l’amitié et la chimie bien réelles existant entre Emma Stone et Ryan Gosling.

Los Angeles, c’est le soleil, la musique, les palmiers... et les embouteillages! En un numéro musical d’ouverture enlevant, le réalisateur Damien Chazelle pose ses deux personnages. Mia (Emma Stone), aspirante actrice en train d’apprendre son texte alors qu’elle est en route vers une audition et Sebastien (Ryan Gosling), grand amateur (puriste) de jazz, obligé de se compromettre dans des petits boulots dégradants pour payer son loyer.

Alternant les points de vue - on passe de Seb à Mia au cours de quatre saisons -, Damien Chazelle fait de Los Angeles le cadre coloré et ensoleillé de leur histoire d’amour. Si le duo Stone-Gosling - en plus des costumes, de la musique et des décors - fait penser à Fred Astaire et Ginger Rogers, la nostalgie n’est que visuelle. L’intrigue, elle, est bien contemporaine.

Tant Mia que Sebastian sont ambitieux. Elle veut devenir actrice (elle n’est, pour l’instant, que serveuse dans le café des studios Warner Bros.), lui veut ouvrir son club de jazz (lorsqu’on fait sa connaissance, il joue des airs de Noël au piano dans un restaurant). Comme tous ceux de leur génération, ils possèdent une bonne dose de réalisme sous leur idéalisme et leurs rêves.

De fait, malgré des dehors extrêmement légers, impression accentuée par les numéros musicaux fort réussis, Damien Chazelle («Whiplash») - également auteur du scénario - touche à des thématiques qui ne le sont pas. Que sont-ils prêts à sacrifier? Jusqu’où acceptent-ils les compromis et les compromissions pour atteindre leurs rêves? Qu'en est-il de l’amour dans tout ceci?

Joyeusement enrobé sous des airs de «vintage», «Pour l’amour de Hollywood» s’attaque aussi à l’industrie qui a rendu la Cité des Anges si célèbre. La cruauté des auditions auxquelles Mia participe n’a d’égal que la méchanceté de ce qu’exige le propriétaire du restaurant (J.K. Simmons) dans lequel joue Seb. De la même manière, lorsque Seb rejoint un groupe qui devient bien vite une formation à succès (le leader est incarné par John Legend), Mia, elle, monte une pièce dans laquelle elle est seule sur scène et qui s’avère être un flop. Le compromis paye, pas la sincérité.

Mais Damien Chazelle ne s’arrête pas là. Car les tours de passe-passe sont légion dans cet excellent «Pour l’amour d’Hollywood» de 128 minutes. Au milieu du tourbillon de cette rage de réussir des deux protagonistes, on trouve également leur appréciation de ce que leur amour (Mia et Seb finissent par devenir un couple) a d’unique et de magique. Avec pour décor enchanteur l’observatoire Griffith de Los Angeles, les numéros de comédie musicale consacrés au début de leur relation transmettent parfaitement l’éventail de ces émotions. Et, si la réalité finit par rattraper nos deux tourtereaux, c’est fait sans que l’enchantement soit rompu. Sans aucun doute, il s’agit là d’un long métrage charmant et enchanteur.

Ce n’est pas par hasard que «Pour l’amour de Hollywood» a été sacré meilleur film par les Critics’ Choice Awards. L’Académie des Oscars sera-t-elle aussi enthousiaste ou préfèrera-t-elle un regard moins rêveur sur la société contemporaine?

Note : 4 sur 5