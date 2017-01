Un chien sauve son ami blessé coincé sur les rails

Un chien blessé a pu compter sur l'aide de son compagnon canin pour rester à ses côtés alors qu'il gisait sur un chemin de fer enneigé d'Ukraine, rapporte ABC News.

Les images filmées et mises en ligne par l'internaute Denis Malafeyev ont fait le tour du monde et une des vidéos a été vue plus d'un million et demi de fois tandis que l'autre a été vue près de quatre millions de fois.

Sur celles-ci, on peut voir le chien nommé Panda qui a protégé la chienne Lucy quand venaient des trains. Selon M. Malafeyev, lorsqu'arrivait un train, Panda s'assurait que Lucy garde la tête penchée pour ne pas se faire happer.

M. Malafeyev qui faisait partie d'un groupe de personne qui est venu en aide aux chiens dit qu'il s'agissait d'une scène particulièrement touchante parlant d'un «lien incroyable d'amour, d'amitié et de loyauté», selon ce qu'il a écrit sur sa page Facebook.

Quelques jours plus tard, l'internaute a décidé de publier une petite mise à jour avec le maître des deux chiens, qui se portent mieux.