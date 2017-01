Un lynx sauvage rend visite à des skieurs

Des skieurs qui dévalaient les pentes du centre de ski Purgatory Resort à Durango, au Colorado, ont eu toute une surprise en apercevant un lynx sur une piste, cette semaine.

«Ce qui semblait être un chat sauvage s’est mis à marcher devant moi, a raconté Jim Russell, un témoin, à la chaîne Denver7. Je me suis promené autour et j’ai commencé à prendre des photos de lui.»

Rapidement, la foule a commencé à l’imiter et une cinquantaine de personnes se sont massées pour l’observer.

«Nous avons un habitat de lynx sur notre montagne, a expliqué Kim Oyler, directrice des communications du Purgatory Resort. Habituellement, on ne les voit pas sur les pentes quand il y a des skieurs et des planchistes.»

Le ministère de la Faune et des Parcs du Colorado a publié la vidéo de l’animal sur sa page Facebook, en invitant les gens à observer les animaux sauvages, mais qu’il était très important de ne pas les pourchasser ou les approcher.

La séquence a été visionnée plus de 531 000 fois, en plus d’avoir été partagée à plus de 8545 reprises.