3744 km de marche contre le cancer

Pour soutenir sa femme atteinte de cancer et dénoncer le manque de soutien que reçoivent les aidants naturels, Jonathan Collin s’est donné un ultime défi. Au mois de juin prochain, il entamera la longue marche qui sépare Bromont de Banff, en Alberta.

«L’Ultime Défi 2017 c’est un cri que je lance au gouvernement parce que les aidants naturels n’ont pas d’aide, on n’a pas de soutien. Il y a des dizaines de personnes qui m’ont écrit et qui vivent la même chose que nous (...) on dit que les aidants naturels font économiser des millions de dollars, mais on est laissés totalement à nous-mêmes», lance M. Collin.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Même s’il qualifie son défi de «complètement fou», Jonathan dit ne pas avoir le choix de le réaliser pour venir en aide à sa femme et ses enfants.

