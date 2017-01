«C’était magique» sur Grande Allée

Comme dans les autres capitales du monde, c'était soir de fête hier à Québec. La Grande Allée était bondée pour les célébrations du Nouvel An.

Tout s’est déroulé sans pépin pour cette première édition où l’alcool était permis lors des festivités, qui avaient l’envergure des grands rassemblements internationaux.

«C’est un gros succès, lance d’emblée le principal organisateur de l’événement, André Verreault. On voyait des sourires, tout le monde était de bonne humeur et dansait. On a eu zéro problème. Il y avait du monde partout, c’était plein à 22h30, du Concorde au Parlement. Si on n’avait pas agrandi le site, on aurait eu d’énormes problèmes», explique-t-il.

Des centaines d’ouvriers sont à pied d’œuvre aujourd’hui pour procéder au ramassage et au démontage des structures et installations, notamment les lumières et l’écran géant utilisés pour les différents spectacles.

M. Verreault se réjouit aussi du nombre important de familles qui ont pris part aux festivités. «Les gens viennent et consomment un café dans la rue, c’était magique.»

Il croit par ailleurs possible que l’événement puisse encore grandir et, «peut-être un jour», se dérouler à la grandeur de la ville de Québec. «On va voir, mais assurément, il y a un engouement pour cet événement hivernal», conclut-il.