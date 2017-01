Surmonter l’enfer pour le bien de ses enfants

Avec le Nouvel An viennent les résolutions. Et cela prend toute sa signification pour une mère de famille qui avait délaissé ses trois enfants à cause d'un problème de toxicomanie.

Sophie Doyle a réussi à tenir sa résolution de ne plus consommer. Cela lui a permis de retrouver sa fille et ses deux fils grâce à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) et au Dr Julien.

Mme Doyle n'a pas eu la vie facile: lorsqu'elle est devenue mère, à l’âge de 15 ans, elle était gardée en Centre jeunesse. À 18 ans, elle avait déjà trois enfants.

Son passage à la DPJ a été très dur. «Tu te demandes: "Pourquoi je me retrouve là? Qu'est-ce que j'ai fait?"», raconte Mme Doyle, mère d’Alexandre.

Ses parents ne pouvaient pas en prendre soin pour des raisons de toxicomanie et de santé mentale. Elle a reproduit ce qu'elle avait vécu. Elle s'est mise à consomme, puis a perdu la garde de ses enfants et a fait une dépression nerveuse.

«Je me suis ramassée à l'hôpital. J'ai guéri ma dépression. Mais... le fait de ne pas avoir mes enfants... j'avais trop honte. Alors, je suis tombée dans la drogue.»

Alexandre ne marchait pas lorsqu'il a été confié à ses grands-parents, puis à des familles d'accueil. «Je me sentais abandonné», dit le jeune homme.

Il voyait son père de temps en temps, mais, pendant plus de 10 ans, il n'a pas eu de contacts avec sa mère. Il y a environ quatre ans, elle a décidé de ne plus consommer.

«Je ne peux pas me laisser abattre par rapport que j'ai un problème de toxicomanie et laisser mes enfants... Ce n'est pas des bibelots, là! Ils ont besoin de leur mère!»

Cela n'a pas été facile. Elle admet avoir eu peur du rejet. Et pourtant, ses enfants ne l’ont pas rejetée.

«Elle était plus mince avant. La dernière fois que je l'ai vue. Maintenant, elle a pris du poids. Alors... Ça lui fait bien», confie Alexandre.

La DPJ et le Dr Julien ont aidé Sophie Doyle à obtenir la garde de ses enfants. Alexandre et sa soeur y venaient souvent quand la mère de famille était absente.

«C'est ça qui fait qu'on continue et qu'on s'affirme, et qu'on dit: "Bien, c'est ça qu'il faut faire. Vous voyez bien ce que ça donne. Ça n'a pas coûté une fortune"», souligne le Dr Gilles Julien, de la Fondation qui porte son nom.

Des histoires de réussite personnelle comme celle-ci, il y en a plusieurs au bureau du Dr Julien.

«Oui, je suis fière de moi. Oui, parce qu'il n’y a personne qui aurait pensé un jour que je m'en sortirais», admet Mme Doyle.

«Un message pour tout le monde: si on veut, on peut», renchérit son fils.

Tous deux disent avoir retrouvé ce qui est le plus important dans la vie.

«Peu importe ce que tu vas faire, c'est d'avoir ta famille derrière toi. Parce que, sans ta famille, tu ne peux aller nulle part. Ce n'est pas tes amis qui vont te faire des affaires. Ce n'est pas tes amis qui vont prendre soin de toi. Ce n'est pas tes amis qui vont te donner de l'amour», témoigne Alexandre.

-D’après un reportage d’Harold Gagné