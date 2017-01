Un casse-cou saute du 3e étage et rate sa cible

Attention, la vidéo ci-dessus pourrait choquer certaines personnes. Nous préférons vous en avertir.

Un utilisateur de YouTube bien connu pour ses vidéos de prouesses dangereuses a visiblement raté sa dernière acrobatie.

Celui qui se fait appeler 8Booth a mis en ligne une séquence où on le voit sauter du troisième étage d’un hôtel pour aboutir dans une piscine, mais tout ne se déroule pas comme prévu, rapporte le quotidien britannique «The Sun». Avant de terminer sa chute dans l’eau, il s’est fracassé les deux pieds sur le ciment bordant le bassin.

Quelques instants plus tard, après qu’il eu réussi à s’extirper de la piscine, on le voit clairement en douleur, sans qu’il ne réussisse à se relever. À la fin de la vidéo, on peut l’apercevoir alité dans une civière d’hôpital, les deux pieds dans le plâtre. L’étendue de ses blessures n’est toutefois pas dévoilée, tout comme le moment et le lieu où il a tenté de réaliser son exploit.

La vidéo, mise en ligne dimanche, a déjà été vue par plus de 64 000 personnes. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs tenu à lui souhaiter un prompt rétablissement dans la section des commentaires.

8Booth est bien connu des amateurs d’acrobaties extrêmes, puisque sa page YouTube compte plus de 73 000 abonnés.