Un couple poursuit Apple après la mort de sa fille de 5 ans

Un couple du Texas a entamé une poursuite contre Apple après que leur fille de 5 ans eut perdu la vie dans un accident causé par un automobiliste qui utilisait l’application FaceTime tout en conduisant.

Le 24 décembre 2014, James et Bethany Modisette circulaient sur une autoroute du comté de Denton, au Texas, lorsqu’ils ont dû s’immobiliser en raison de la congestion sur la route, rapporte le «New York Daily News». Leurs enfants, Isabella, 8 ans, et Moriah, 5 ans, prenaient place derrière eux et toute la famille avait bien bouclé leur ceinture de sécurité.

Le conducteur qui les suivait, Garrett Wilhelm, discutait avec quelqu’un sur FaceTime alors qu’il circulait à plus de 100 km/h. Trop absorbé par sa conversation, il n’a pas aperçu la congestion devant lui et il a violemment percuté le véhicule de la famille Modisette qui était immobile.

La petite Mariah, cinq ans, a perdu la vie dans cette collision, tandis que son père a subi de graves blessures.

Quand les policiers sont arrivés sur place, l’application FaceTime fonctionnait toujours sur l’appareil mobile du conducteur fautif.

Le couple soutient que le géant californien de l’informatique aurait dû développer une fonction empêchant tout conducteur d’utiliser l’application FaceTime dans un véhicule en mouvement. La chaîne KTLA soutient qu’Apple avait obtenu un brevet en 2014 pour une telle fonction. Les parents reprochent également à la firme de Cupertino de ne pas avoir averti les utilisateurs du logiciel qu’il était dangereux de l’employer dans une telle situation.

De son côté, Garrett Wilhelm fait maintenant face à des accusations de meurtre. Son procès devant jury doit débuter le 27 février prochain.

Ni la famille Modissette ni Apple n’ont voulu commenter la nouvelle auprès du «New York Daily News».