Un feu ravage un restaurant Tim Hortons

Un feu dans un restaurant Tim Hortons de Laval a forcé l’évacuation des clients et du personnel et a causé d’importants dommages au commerce, dimanche.

Selon la police de Laval, personne n’a été blessé, mais la franchise située sur le boulevard des Laurentides, près du boulevard Dagenais, ne rouvrira pas bientôt en raison de l’ampleur des dommages.

L’incendie a pris naissance dans un panneau électrique vers 17 h 30 et s’est rapidement propagé au toit. Des flammes étaient visibles et tous les clients et employés ont été évacués.

En début de soirée les autorités s’affairaient toujours à sécuriser les lieux. La circulation a été perturbée dans le secteur.