Une année chargée pour le gouvernement Trudeau

L’année 2016 a été marquée par de nombreuses décisions du gouvernement Trudeau et la prochaine année ne s'annonce pas de tout repos.

Si la popularité de Justin Trudeau demeure très forte, elle n'est plus aussi élevée qu'au lendemain des élections.

Le gouvernement a pris des décisions sur de nombreux enjeux. Il a notamment lancé une nouvelle mission contre l'État islamique, adopté une loi sur l'aide médicale à mourir, approuvé un controversé projet de pipeline dans l'Ouest et mis sur pied une taxe sur le carbone à venir partout au pays.

La nouvelle allocation aux familles est également devenue réalité. Le gouvernement a aussi conclu une entente de libre-échange avec l'Union européenne, annoncé des dépenses accrues en infrastructures et, bien sûr, des déficits beaucoup plus imposants que promis et à perte de vue.

La très chaleureuse relation entre Justin Trudeau et Barack Obama fut à l'avant-plan, tant à Washington qu'à Ottawa.

L’année 2016 a aussi amené son lot de controverses.

Le premier ministre s'est excusé après une bousculade à la Chambre des communes. Il a été critiqué au pays et à l'étranger pour son hommage controversé à Fidel Castro. Deux de ses proches collaborateurs ont remboursé une partie de leurs dépenses de déménagement, après qu'elles furent dénoncées comme excessives par l'opposition. Une liaison inappropriée a poussé le ministre des Pêches, Hunter Tootoo, à démissionner. Sans oublier, bien sûr, ces fameuses soirées de financement libérales, ou des gens paient jusqu'à 1500 dollars pour rencontrer le chef du gouvernement.

Justin Trudeau est cependant loin d'avoir convaincu tout le monde et les partis d'opposition promettent qu'ils ne lâcheront pas le morceau après les Fêtes.

L'année 2017 s'annonce par ailleurs encore très chargée en politique fédérale. Dès janvier, le gouvernement doit annoncer les détails de la nouvelle mission canadienne de maintien de la paix, vraisemblablement au Mali.

Il a promis de présenter au printemps son très attendu projet de loi pour légaliser la marijuana. Même chose pour la question de l'avenir des services postaux. Plusieurs dossiers, tels le financement de la santé, Bombardier, l'avenir du 24 Sussex et de la controversée loi antiterroriste, demeurent en suspens.

Du côté de l'opposition, les conservateurs vont se donner un nouveau chef en mai, les néo-démocrates en octobre, et le Bloc possiblement au printemps.

Justin Trudeau doit aussi nommer un nouveau gouverneur général pour remplacer David Johnston en septembre, ainsi qu'un nouveau commissaire aux langues officielles.

Mais, à part la gestion de l'économie, le plus gros défi du premier ministre en 2017 pourrait bien être sur la scène internationale. Le 20 janvier, Donald Trump deviendra le 45e président des États-Unis, ce qui pourrait bien compliquer les relations entre le Canada et son principal partenaire.