EXCLUSIF | Résultats mitigés pour l'opération Honneur?

L'armée canadienne veut plus de femmes dans ses rangs, mais elle est encore loin de pouvoir atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés.

L'opération Honneur qui vise à éliminer les agressions et le harcèlement sexuel ne semble pas donner les résultats espérés.

En novembre, un sondage a révélé que, malgré les ordres de l'état-major, 1000 agressions sexuelles sont survenues dans les Forces au cours des 12 derniers mois.

L'année 2016 marque aussi la riposte des victimes, alors que quatre recours collectifs ont été intentés contre les Forces.

«Ce n'est pas un échec! s’exclame l’adjudant-chef Kevin West. Il est trop de bonne heure pour savoir...»

Certains remettent carrément en question l'opération Honneur, mais l'adjudant-chef West n'est pas prêt à capituler.

«Moi, je vois la différence en voyageant, c'est que les gens en parlent, enchaîne-t-il. On entend les mots 'opération Honneur' régulièrement, partout. Il y en a qui disaient, au début, que c'était une 'joke'... Mais ce n'est plus une 'joke'. Les gens disent: 'OK, c'est sérieux, là.'»

Les Forces ont établi des objectifs de recrutement féminin ambitieux. Les femmes représentent actuellement 14% de l'effectif. L'état-major entend le faire grimper à 25% d'ici 10 ans. Kevin West concède que des changements majeurs devront se faire dès 2017.

«Je ne le sais pas, comme parent, comment, moi, je me sentirais si ma fille voulait rentrer dans les Forces armées canadiennes en ce moment», admet-il.

L'adjudant-chef est clair avec les agresseurs: s'ils ne respectent pas les ordres, l'état-major leur montrera carrément la porte. Et Kevin West dit user de son influence puisque cours des dernières semaines, il a personnellement pris en charge les dossiers de certaines victimes.