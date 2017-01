Maxime Bernier a récolté plus de 1 million $

Treize candidats se disputent la tête du Parti conservateur, mais un seul a jusqu’ici réussi à récolter plus de 1 million $ en dons, et il s’agit du Beauceron Maxime Bernier.

«On peut dire facilement qu’on est la première campagne à avoir atteint le seuil du 1 million $ ramassé avec plus de 5000 donateurs de partout à travers le pays», a affirmé M. Bernier en entrevue avec l’Agence QMI.

Le député de Beauce, qui fêtera son 54e anniversaire ce mois-ci, a parcouru une partie du Canada au cours de l’automne et continuera ses déplacements afin de rencontrer un maximum de membres conservateurs d’ici la fin de la course. Selon lui, les idées qu’il véhicule font écho aux attentes des électeurs.

«Pour moi, c’est un signe que les idées que l’on véhicule, qui sont des idées de liberté, de responsabilité, d’équité et de respect, sont bien reçues. Il y a beaucoup de cohérence dans notre campagne, on dit les choses telles qu’elles sont et on n’a pas peur de déplaire à des groupes d’intérêt pour plaire à l’ensemble de la population canadienne», a résumé Maxime Bernier.

Le programme de M. Bernier a été presque complètement dévoilé. Dans les prochaines semaines, il soumettra ses propositions en matière de politiques extérieures, lui qui a été ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Stephen Harper. Il estime qu’il faudra se préparer à contrer certaines décisions économiques du président américain élu Donald Trump, afin de ne pas être avalé par les stratégies de ce dernier.

«Nous avons la meilleure plateforme économique pour répondre à la plateforme économique de M. Trump, parce que si on ne fait rien, on risque d’avoir une fuite des cerveaux et des capitaux», dit craindre M. Bernier.

En février, le député de Beauce promet aussi de livrer un plan pour définir de nouvelles relations avec les peuples autochtones du Canada.

«Une relation avec les Premières Nations qui ne sera pas basée sur un modèle paternaliste, mais sur l’équité, le respect et sur la reconnaissance des droits de propriété», a exposé le candidat, qui pense pouvoir livrer cet engagement pour le mois de février.

Prochain budget fédéral

Le 1er janvier, sur sa page Facebook, Maxime Bernier a pris un ton assuré pour affirmer qu'il remporterait la chefferie conservatrice, mais aussi la prochaine élection de 2019. Sans s’attaquer directement à Justin Trudeau, il insiste en disant qu’il souhaite soumettre sa vision du Canada et soutient que la «récréation est terminée» pour le chef libéral.

«C’est une lune de miel et je pense qu’avec le prochain budget, les gens vont voir qu’ils n’ont pas plus de pouvoir d’achat et pas un meilleur niveau de vie. M. Trudeau nous avait promis un déficit de 10 milliards $, ce sera presque trois fois plus. Il avait dit que c’était important de dépenser pour stimuler l’économie et avoir un taux de croissance de 2,5 % par année, on s’aperçoit que les taux de croissance au Canada sont de 1,2 ou 1,1 %, malgré le fait qu’on a créé un gros déficit», a analysé M. Bernier.

Le prochain débat des candidats à la course à la direction du Parti conservateur aura lieu le 17 janvier à Québec, il restera ensuite deux autres débats anglophones avant la fin de cette campagne au leadership.