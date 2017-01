Petit furet congelé cherche son propriétaire

Un citoyen de Sainte-Julie, en Montérégie, a eu toute une surprise ce matin en déneigeant les escaliers chez son voisin: il a trouvé dans la neige un furet complètement gelé qui semblait sur le point de mourir.

Après l’avoir amené dans sa maison, il l’a confié à sa conjointe, qui s’est empressée de réchauffer la pauvre bête et de lui donner de la nourriture.

gracieuseté

«C’est sûrement un furet domestique, car on l’a mis dans une cage et il est allé faire ses besoins sur les essuie-tout qu’on avait placés dans le coin, dit le résident, qui a contacté TVA Nouvelles et qui préfère conserver l’anonymat. Le furet n’arrête pas de courir après moi. En plus, il s’est roulé en boule dans le cou de ma conjointe et y est resté.»

L’animal, visiblement de sexe féminin, se porte maintenant plutôt bien et est «très gentil». Mais le couple qui l’a recueilli lance un appel au propriétaire pour qu’il vienne récupérer son animal.

«Il doit y avoir un enfant malheureux quelque part», dit l’aimable citoyen, qui est allé cogner aux portes d’une dizaine de résidences dans son quartier, mais en vain. Sinon, il devra se résigner à aller porter le furet dans une animalerie ou autre refuge pour animaux. Ses appels sur Facebook n'ont pour l'instant rien donné.

Le propriétaire du furet peut communiquer avec le couple à l’un des deux numéros suivants:

514 792-2846

514 743-4441 (Marie-Claude Bouchard)