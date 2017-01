Plus de 150 000 personnes au «Party du Nouvel An»

Pour sa cinquième édition, le «Party du Nouvel An» a attiré plus de 150 000 personnes dans le Vieux-Port de Montréal. Un record.

L’achalandage a donc fait un bond de plus de 40 000 fêtards par rapport au rendez-vous de 2015. À noter que, pour la toute première fois, les wagons du métro ont roulé toute la nuit.

En musique

Le spectacle extérieur du 31 décembre, qui s’est tenu dans le cadre de Montréal en Fêtes, a notamment pu compter sur des prestations de Louis-Jean Cormier, Alex Nevsky, Bernard Adamus et Klô Pelgag.

Aux artistes québécois se sont joints le rappeur canadien SonReal – créateur du succès Can I Get A Witness – et l’auteur-compositeur-interprète torontois Scott Helman.

Les différentes vedettes se sont réunies sur scène pour conclure le «party» en interprétant le classique Hallelujah du regretté Leonard Cohen.

L’animation de cet événement qui a pris fin à deux heures du matin a été assurée par l’humoriste Neev.

Des feux d’artifice ont pour leur part illuminé le ciel de la métropole afin d’accueillir l’année 2017.