Record de pancartes à vendre sur l’île d’Orléans

La situation du marché immobilier sur l'île d'Orléans n'est pas facile pour une majorité de propriétaires.

Le nombre de maisons à vendre atteint un sommet, certaines demeures se retrouvant sur le marché depuis des années.

En sillonnant l’île, qui regroupe six municipalités, les pancartes à vendre sont visibles devant près d’une maison sur 10.

En ce début d’année, on compte 107 résidences mises en vente par un courtier et 48 directement par leur propriétaire.

Parmi les raisons qui expliquent cette situation, il y a le phénomène du vieillissement de la population et l’offre de services insuffisante, estiment certains analystes et résidents.

À l’évidence, la distance par rapport à la ville-centre influence la décision d’achat. Ainsi, pour une maison sur la rive nord de Québec, le délai de vente moyen tourne autour d’un an, alors que pour l’île d’Orléans, celui-ci grimpe à environ deux ans, mais un peu moins pour les maisons près du pont.

Il faut souligner d’ailleurs que ce pont est le seul lien qui permet de relier l’île à la Vieille Capitale. Les acheteurs pourraient ainsi privilégier un emplacement à proximité de cette voie de sortie.

«Pour des raisons que j’ignore, il y a de très grandes distorsions entre le prix vendu et celui de l’évaluation municipale, explique Michel Latour, courtier immobilier pour Via Capitale Sélect. Certaines propriétés se vendent jusqu’à 75 000$ sous l’évaluation et d’autres, au-dessus de l’évaluation. Il y a sans doute l’effet "wow" pour expliquer ça, mais il ne faut pas trop se fier à l’évaluation municipale», ajoute-t-il.

La chance sourit à certains

Mis en vente en août dernier pour la somme de près 1,9 million de dollars, le vignoble Isle de Bacchus, situé à Saint-Pierre-de-L'île-d'Orléans, a trouvé preneur, a confirmé son propriétaire.

Ce dernier n’a toutefois pas fourni plus de détails sur la transaction. Les nouveaux propriétaires de l’établissement, des gens de Montréal présentement en vacances dans le Sud, en feront l’annonce officielle à leur retour.