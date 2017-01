Un bébé réanimé deux fois après avoir été exposé au fentanyl

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus

Une fillette de dix mois seulement a dû être réanimée à deux reprises après avoir été exposée à du fentanyl, samedi après-midi, ont affirmé les autorités du Massachusetts.

Les policiers sont arrivés à la résidence de Methuen après qu'un appel au 911 eut été fait au sujet d'un enfant qui était en arrêt cardio-respiratoire.

Les premiers répondants qui sont arrivés sur les lieux ont emmené le bébé à l'hôpital où elle a cessé de respirer à deux reprises. Les médecins ont réussi à la réanimer deux fois.

La petite a ensuite été transportée par hélicoptère dans un centre médical de Boston où son état est jugé sérieux, mais stable.

Des tests effectués sur le poupon ont montré qu'elle avait été en contact avec l'opioide, une drogue 100 fois plus forte que la morphine et 40 fois plus puissante que l'héroïne.

Aucune arrestation n'a été faite en lien avec l'incident. Le département de protection de la jeunesse a pris en charge le bébé pendant l'enquête.