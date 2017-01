Un homme gravement blessé par un léopard

Un homme a été gravement blessé par un léopard qui s’était aventuré dans une zone habitée de l’Inde.

La victime faisait partie d’un groupe qui tentait de capturer le félin à l’aide d’un filet, à Raiganj, dans l’État du Bengale occidental.

Les autorités de la faune utilisent cette technique afin de pouvoir remettre l’animal sauvage en liberté dans la forêt.

Malheureusement, leur tentative a échoué et le léopard s’est enfui à toute vitesse dans les rues, filant à côté de nombreux habitants de la ville.

Ce genre de scène se produit de plus en plus fréquemment en raison de l’étalement urbain qui sévit en Inde. Les félins affamés hésitent beaucoup moins à rejoindre des régions à plus forte concentration humaine dans le but de trouver de la nourriture.