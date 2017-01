6 M$ de bijoux dérobés lors du réveillon à New York

Des cambrioleurs ont profité du Nouvel An à New York pour dérober samedi quelque six millions de dollars de bijoux, au nez et à la barbe des milliers de policiers déployés tout près de là, sur Times Square.

La police recherchait toujours mardi les trois cambrioleurs aperçus sur les images de télésurveillance de KGK Holdings, un grossiste et diamantaire basé en Inde, a indiqué à l'AFP un porte-parole, le détective Ahmed Nasser.

Vers 22 heures locales le 31 décembre (03H00 GMT le 1er janvier), alors que près d'un million de personnes convergeaient vers Times Square où étaient mobilisés quelque 7.000 policiers, les trois hommes ont pénétré dans l'immeuble qui abrite le bijoutier au 70, West 36th Street.

Ils sont montés au sixième étage de l'immeuble où se trouvent les bureaux de KGK Holdings et ont forcé la porte à l'aide de barres de fer et de marteaux. Ils ont ensuite dévalisé «deux coffres-forts qui contenaient des bagues, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, etc.», a précisé le détective.

Ils sont repartis avec leur butin juste après minuit, a-t-il ajouté, alors que la fête battait son plein à Times Square où venait de tomber la fameuse «boule» symbolisant le passage à la nouvelle année, comme le veut une tradition quasi ininterrompue depuis 1907.

La police new-yorkaise a diffusé des extraits des caméras de télésurveillance montrant deux des cambrioleurs, dont l'un à visage découvert, frappant au marteau sur la porte d'entrée, avant de se rendre compte qu'ils sont filmés et de casser la caméra.

Personne n'a été blessé lors de ce cambriolage, a précisé la police.