Des monuments funéraires 2.0

Pendant la saison creuse hivernale, un homme de Saint-Vianney qui construit des balcons et des escaliers en composites a inventé des monuments funéraires nouveau genre.

Inspiré par le métier qu’il pratique depuis déjà 20 ans, Renaud Royer a eu l’idée de créer des monuments qui ont l’apparence du granit, mais qui sont plutôt fabriqués à partir de composite. Ils sont ainsi offerts à une fraction du prix. L’économie peut se situer autour de 30 à 50 %.

«Le barème de prix, ça peut être entre 550 $ et 1700 $. Je ne peux pas donner de prix précis, parce que ça change tout le temps. Les gens veulent avoir des choses spéciales, alors on fait un prix en conséquence», indique M. Royer.

Les monuments funéraires pèsent de 40 à 60 livres, et peuvent dont facilement être envoyées par transport.

«On met le mode d’emploi dedans pour qu’ils le fassent eux-mêmes. Ça se fait beaucoup par internet maintenant. Surtout ici, en région, on sait qu’il y a en large entre les maisons.»

Il a trouvé preneurs pour une vingtaine de ses pierres, et la demande est de plus en plus grande.

«En 2017, si j’en vends une trentaine, je serai heureux», ajoute l’inventeur.

Souhaitant révolutionner le marché des monuments funéraires, Renaud Royer poursuit ses démarches pour trouver davantage de financement et des partenaires d'affaires.