Élan de solidarité pour une Québécoise blessée en Finlande

L’histoire de Marie-Hélène Fortier, une jeune femme de 27 ans gravement blessée dans un accident de la route en Finlande, a suscité un vaste élan de solidarité depuis les derniers jours sur les réseaux sociaux.

La Québécoise, originaire de Victoriaville, a été victime d’une collision frontale la veille de Noël, alors qu’elle se trouvait en voiture avec un ami rencontré durant ce voyage qu’elle avait entamé en juin dernier.

Marie-Hélène Fortier a subi de multiples fractures, notamment au crâne, au cou et au bassin, et plus d’avoir eu la rate et les poumons endommagés lors de l’impact.

Mardi, la jeune femme a été opérée avec succès pour ses blessures au bassin, a confirmé sa soeur, en entrevue avec TVA Nouvelles.

«C’est ce qui va déterminer la suite et sa réhabilitation», a précisé Stéphanie Fortier.

Une campagne de sociofinancement a été mise en ligne sur le site GoFundMe afin d’aider financièrement la famille de la Québécoise soignée en Finlande.

Alors que l’objectif de départ était de 5000$, plus de 15 000 $ ont été amassés pour les proches de la voyageuse.

«C’est assez incroyable comment les gens peuvent être généreux», a soutenu Stéphanie Fortier.

Les médecins sont confiants que la jeune femme pourra marcher à nouveau, mais la réhabilitation s’annonce longue.