Heather Locklear à nouveau admise dans un centre de désintoxication

Le temps des Fêtes n’a pas été tendre à l’endroit de Heather Locklear. Pour la cinquième fois en moins de 10 ans, l’actrice a été admise dans un centre de désintoxication où elle suit actuellement une cure, rapporte RadarOnline.com.

Souffrant de dépression, l’Américaine de 56 ans a été conduite au Cliffside Malibu Center Rehab où elle a eu besoin d’une assistance immédiate.

«Lorsqu’elle est arrivée, elle était ivre et avait ingéré des pilules, elle pleurait et criait», a détaillé une source au site internet.

Celle qui a été mariée plusieurs années à Tommy Lee, batteur du groupe Mötley Crüe, et à Richie Sambora, ancien guitariste de la formation Bon Jovi, se trouve donc dans une maison privée.

«Les seuls moments où elle sort, c’est pour rencontrer le docteur», a ajouté la source.

Devenue une vedette grâce aux séries américaines Dynastie, Place Melrose et Spin City (les deux dernières lui ayant permis de récolter six nominations pour les Golden Globes), Heather Locklear est aux prises, depuis plusieurs années déjà, avec de sérieux problèmes de consommation de médicaments et d’alcool.

Les choses ont commencé à dérailler en 2008 alors qu’elle a dû suivre une cure en raison de sa dépendance aux médicaments sous ordonnance et à l’alcool. Plusieurs épisodes similaires se sont ensuite produits.