Il survit 6 heures en eau froide parmi les requins

Un jeune pêcheur a survécu plusieurs heures dans une eau froide infestée de requins après avoir perdu son combat contre un marlin qui l'a fait tomber de son bateau au large de la côte ouest de l'Australie, ont annoncé mercredi les sauveteurs.

L'homme âgé d'une vingtaine d'années pêchait mardi, seul à une trentaine de milles (55 km) au large de North West Cape, péninsule sur la côte nord-ouest de l'État d'Australie occidentale, quand il a ferré un marlin.

Ce poisson, dont les spécimens les plus lourds peuvent peser jusqu'à 400 kg, a été rendu célèbre par «Le vieil homme et la mer», roman dans lequel Ernest Hemingway raconte le combat entre un vieux pêcheur et un énorme marlin.

Le jeune pêcheur australien n'est cependant pas parvenu à remonter le poisson, qui l'a déséquilibré et fait passer par-dessus bord. En raison du courant, le pêcheur n'a pas réussi à regagner son bateau qui a dérivé.

C'est un autre pêcheur qui, voyant l'embarcation vide, a donné l'alerte.

Le jeune homme, qui est resté six heures dans l'eau, a eu «énormément de chance» d'être retrouvé dans cette zone très reculée, a déclaré Rusty Ellis, commandant des sauveteurs en mer d'Exmouth, une ville à plus de 1200 km au nord de Perth, la capitale de l'État.

«C'était juste une petite tête dépassant de l'océan», a-t-il dit à l'AFP, précisant que le jeune homme souffrait d'hypothermie.

Ce sauvetage rappelle la nécessité de redoubler de prudence dans ces eaux reculées où deux pêcheurs solitaires ont péri l'an passé, a souligné M. Ellis.