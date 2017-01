Kim Kardashian de retour sur les réseaux sociaux!

Après plus de 13 semaines d’absence sur les réseaux sociaux, Kim Kardashian a offert un beau cadeau à ses admirateurs pour commencer l’année 2017.

Muette sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat depuis le 2 octobre dernier, la starlette est réapparue soudainement, mardi, au grand plaisir de ses fans.

family Une photo publiée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 3 Janv. 2017 à 10h56 PST

La femme de Kanye West a simultanément changé sa photo de profil sur les réseaux sociaux en plus de publier sur Instagram et sur Twitter une nouvelle photo.

Intitulée simplement «family», on peut voir le rappeur, la starlette et leurs deux enfants, North, trois ans, et Saint, un an, dans une capture d’écran d’une vidéo diffusée sur le site personnel de Mme Kardashian.

Rappelons que le couple Kardashian-West n’a pas été épargné lors des dernières semaines.

family pic.twitter.com/C160vg1Mcn — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 3 janvier 2017

En novembre, Kanye West a été hospitalisé pour épuisement et manque de sommeil au Los Angeles Medical Center de l’université de Californie.

Tandis que le 3 octobre dernier, alors que la starlette se trouvait à Paris pour la Semaine de la mode, Kim Kardashian a été braquée en pleine nuit dans sa chambre.

Les voleurs sont repartis avec plus de neuf millions d’euros de bijoux. Après cet incident, Mme Kardashian était complètement disparue des réseaux sociaux.

La mère de Saint et North est suivie par plus de 89 millions d’abonnés sur Instagram et plus de 49 millions sur Twitter.