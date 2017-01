Le «droit à la déconnexion», possible au Québec?

Depuis le 1er janvier, la France applique une loi sur le «droit à la déconnexion» destinée à encadrer dans les entreprises l'usage des outils numériques de connexion à distance, générant des messages professionnels en dehors du temps légal de travail.

Le texte impose notamment aux entreprises de plus de 50 salariés d'engager des négociations pour assurer le respect des temps de repos et la vie personnelle du salarié connecté. À défaut d'accord, l'employeur devra élaborer une charte définissant les modalités de l'exercice du droit à la déconnexion.

La loi ne prévoit pas de sanction, en cas d'absence de résultat, ce qui fait craindre à certains qu'elle n'ait qu'un impact limité.

Possible au Québec?

Il s'agit d'une première au niveau législatif, même si des initiatives ont déjà été prises par plusieurs entreprises soucieuses de préserver la limite entre la vie privée et la vie professionnelle de leurs salariés et protéger leur santé, certains spécialistes estimant que la contrainte de disponibilité permanente et l'exigence de réactivité induite par la connexion à distance favorise le stress, jusqu'au burn-out (épuisement professionnel).

«Les Français ont toujours été considérés comme des gens progressistes en matière de loi du travail», a expliqué Me Éric Lallier, avocat chez Norton Rose Fulbright, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Mais l’avocat ne croit pas que ce soit «dans les cartons» des juristes québécois pour les prochaines années, car une loi sur «le droit à la déconnexion» est difficilement applicable.

Comme une telle loi semble impossible à court terme au Québec, des actions peuvent tout de même être mises en place pour éviter de problèmes reliés aux limites entre la vie privée et professionnelle.

«Lorsque les employés sont embauchés, on doit clairement identifier nos attentes à leur endroit», croit Me Éric Lallier.

Selon une étude réalisée en septembre, plus d'un tiers des actifs français utilisent chaque jour leurs outils numériques professionnels en dehors du temps de travail et 62% en réclament une régulation, dont une très large majorité de cadres.

La souplesse horaire offerte par le numérique reste cependant appréciée par 40% des actifs, particulièrement les chefs d’entreprise (69%) et les cadres (53%), selon cette étude réalisée par le cabinet Eléas, spécialisé dans la prévention des risques psycho-sociaux.