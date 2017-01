Le mari de la ministre de l'Immigration accusé de l'avoir agressée

L’époux de la ministre néo-écossaise de l'Immigration, Lena Diab, a été accusé d'agression et de menaces contre cette dernière dans leur maison d’Halifax, la veille du Nouvel An, selon Global News.

Outre la ministre, deux jeunes ont également été identifiés comme des b victimes présumées de l'incident survenu le 31 décembre.

Maroun Diab a comparu mardi à la cour provinciale de Halifax. L’homme de 58 ans a été inculpé de voies de fait, d'avoir tenté d’étouffer une personne et de menaces.

La veille du Nouvel An, les policiers auraient été appelés pour une agression et une femme de 51 ans a déclaré avoir été agressée par un homme qu'elle connaissait et qui avait quitté la résidence dans un véhicule.

Maroun Diab a finalement été arrêté, vers 00 h 35, le 1er janvier. Mis en détention provisoire, il devrait revenir à la cour jeudi pour son audience de mise en liberté sous caution.