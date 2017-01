Le service d’Orléans Express pourrait être perturbé par la tempête

En raison des avertissements servis par Environnement Canada, le transporteur Orléans Express a prévenu sa clientèle que les départs pourraient être compromis et que des retards ne sont pas exclus.

Plusieurs systèmes dépressionnaires s’abattront sur la province et laisseront des précipitations variées d’ici mercredi.

De la neige, dont la quantité au sol pourrait atteindre jusqu’à 25 centimètres est attendue dans des régions comme les Laurentides, Lanaudière et le Saguenay.

Pour ce qui est du Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, c’est un avis de tempête hivernale qui a été émis puisqu’en plus de la neige, des vents forts et de la poudrerie sont attendus.

Le verglas se mettra aussi de la partie dans certains secteurs de la Montérégie, de l’Outaouais et pour Saint-Jérôme, Lachute et Saint-Eustache.

Orléans Express mentionne que sa desserte des villes du Québec et des provinces maritimes sera tributaire des conditions météorologiques.

«Tous les départs provenant et/ou en direction de ces régions sont conditionnels, c’est-à-dire assujettis aux conditions routières et météorologiques jusqu’à nouvel ordre. Plusieurs retards, annulations et/ou interruptions de parcours sont à prévoir», a écrit l’entreprise mardi dans un communiqué.

Cela signifie aussi que les correspondances, même avec d’autres transporteurs, ne sont pas non plus garanties.