«Les policiers du 21 sont en furie» - Francoeur

La Fraternité des policiers de Montréal a bien l'intention d'obtenir des réponses des hauts dirigeants du Service de police de la Ville de Montréal au sujet de l'homme abattu le matin du 31 décembre alors qu'il était connu des policiers et considéré comme extrêmement dangereux.

Les agents du SPVM ont été appelés pour une bagarre à la sortie des bars dans un établissement qui se trouvait tout près du poste de quartier 21.

Lindel Darling, 26 ans, a pris la fuite. Pendant qu'il était poursuivi, il a tiré à quatre reprises en direction des policiers. Il a finalement été atteint par plusieurs tirs et ensuite transporté à l'hôpital.

Notre Bureau d'enquête a appris que l'individu, connu dans le monde interlope, était soupçonné d'avoir commis plusieurs crimes graves. Des sergents-détectives avaient également demandé à deux reprises de pouvoir enquêter sur Darling. Ces demandes avaient toutefois été refusées.

Selon nos informations, les policiers du poste 21 ressentent une grande frustration puisque des agents auraient pu être blessés lors de cette intervention risquée.

«Les policiers du 21 sont en furie parce qu'ils auraient pu y laisser leur vie. Les enquêteurs sont aussi en furie parce qu'on leur a refusé à deux reprises d'enquêter sur un individu dangereux soupçonné de crimes graves», a également soutenu le président de la Fraternité, Yves Francoeur.

Ce dernier a bien l'intention d'obtenir des réponses. «On se questionne présentement sur la gestion des projets d'enquête au SPVM et c'est certain que dès notre retour on va poser des questions à la direction», conclut-il.