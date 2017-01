Quel était ce point lumineux à côté de la Lune?

Plusieurs ont remarqué un petit point très lumineux, scintillant juste à côté du croissant de Lune au cours des dernières soirées, et plus particulièrement dimanche et lundi.

Alors que le croissant de Lune était bien haut et fort brillant dans le ciel, un astre, juste à côté l’accompagnait. La scène était visible vers 18h, soit juste après le coucher du soleil.

S’agissait-il réellement d’une simple étoile? Et bien non, il s’agissait plutôt de la planète Vénus. La magnifique scène a été croquée jusqu’en Asie, comme le rapporte CNN.

Lundi soir, la planète Mars complétait également le tableau, bien qu’elle fût beaucoup plus petite, et pas aussi brillante que Vénus, selon le site Earthsky.

Ceux qui possèdent un télescope et quelques notions d’astronomie ont probablement été capables de voir Neptune, également visible.

Ce spectacle se reproduira pour une dernière fois mardi soir. Toutefois le ciel risque d’être voilé par plusieurs nuages au Québec, alors que de bonnes quantités de neige sont attendues.

