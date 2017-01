Soirée «marijuana speed dating» à Sherbrooke

À Sherbrooke se tenait, mardi soir, un événement hors du commun: une soirée «marijuana speed dating».

Il s'agit d'une idée originale pour permettre la rencontre entre des patients qui ont une prescription de marijuana thérapeutique, et des producteurs artisans.

Le 24 août, Santé Canada a annoncé que ceux qui ont des prescriptions médicales pour du cannabis, peuvent désormais en faire pousser une quantité limitée à la maison. La loi prévoit aussi qu'ils peuvent désigner un producteur pour le faire pousser à leur place.

L'activité de réseautage se tient donc à la Capsule Bistro-cinéma. C'est là que les patients pourront rencontrer des producteurs désignés. Ceux-ci y voient une occasion de cultiver de la marijuana de façon légale.

Un projet de loi sur la légalisation possible du cannabis est attendu au printemps.

Au Canada, on compte en ce moment plus de 40 000 patients qui possèdent une prescription de cannabis médical. D'ici 2020, Santé Canada estime qu'ils seront plus de 300 000.