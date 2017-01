Un enfant de 2 ans sauve son jumeau

Mignons, fripons, pleins de vie, les jumeaux Brock et Bowdy, 2 ans et demi, sont toujours prêts à s’amuser et à explorer leur environnement. Ils ont décidé de grimper dans les tiroirs d’une commode et les choses ont mal tourné.

Les deux frères de Salk Lake City en Utah ont choisi d’ouvrir les tiroirs d’un meuble de leur chambre et de s'y réfugier.

Mais rapidement la commode a basculé. Bowdy a eu le temps d’éviter le pire, mais son frangin Brock est demeuré coincé sous le meuble, comme le montre la caméra de surveillance installée dans la chambre des petits. La mère a raconté à CNN qu’elle n’avait même pas entendu de pleurs.

Bowdy à la rescousse

Quand il a vu que son frère était coincé, Bowdy a pris les choses en main. Il tente d’abord de soulever le meuble, toutefois, il n’y parvient pas. Il décide donc de pousser la commode afin de libérer son frère.

La mère des deux enfants, Kayli Shoff, a vu à son réveil que le meuble était par terre, alors que ses deux fils étaient tout simplement en train de jouer. Elle a consulté la vidéo de la caméra de surveillance pour voir ce qui s’était passé et vu que son fils était en quelque sorte un petit héros.

«Nous avons fixé la commode au mur évidemment», a expliqué Mme Shoff. «Nous voulons mettre en garde que ce genre d’accident arrive et nous ne le souhaitons à aucun parent», poursuit la maman des deux petits intrépides.