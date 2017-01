Une adolescente manque à l’appel à Roberval

Les autorités demandent l’aide du public pour retrouver Audrey Gagné, 15 ans, de Roberval, disparue depuis lundi.

L’adolescente qui a été vue pour la dernière fois lundi à Roberval avec une veste bourgogne pourrait être en direction de Montréal via Trois-Rivières. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), elle se déplacerait probablement accompagnée, à bord d’une voiture grise. Ses proches pensent qu’elle pourrait porter des lunettes de vue à montures noires.

Ayant les cheveux longs et bruns et les yeux longs et bruns, Audrey Gagné mesure 1,52 m (4 pi 10 po) et pèse 45 kg (99 lb). Elle a également une cicatrice à une hanche.

Toute personne qui détient de l’information sur cette disparition peut contacter les autorités au 1 800 659-4264.