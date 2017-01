Une adolescente reçoit nouveau un coeur pour Noël

Une adolescente de Rivière-du-Loup se remet d'une greffe cardiaque dans un hôpital de Québec. Le précieux organe a été trouvé quelques heures avant le jour de Noël.

Éprouvée par une leucémie il y a dix ans et victime de problèmes cardiaques depuis trois ans, Lisa-Marie Gamache a subi une nouvelle épreuve de taille: une greffe de coeur.

«Elle est rentrée au bloc opératoire à 11h. Elle a reçu son coeur à 3h. On l'a revu plus tard, à 10h du matin. On a passé une nuit blanche», raconte Guylaine Dumas, mère de Lisa-Marie, visiblement exténuée par les évènements.

Combative, Lisa-Marie est déjà sur le point de quitter les soins intensifs de l’Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec. Sa mère a été émue par les centaines de messages de support qui ont été envoyés à Lisa-Marie.

Les citoyens ont été nombreux à encourager la jeune fille de 16 ans de Saint-Antonin. «Les gens nous appuient. On sent du réconfort dans leurs messages. On sent de l'amour, on sait qu'ils prient pour nous, on sait qu'ils pensent positivement. Des fois, on se sent seul», témoigne Guylaine Dumas.