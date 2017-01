Une blogueuse reçoit de la marijuana plutôt que des jouets

Une blogueuse américaine qui s’attendait à recevoir des jouets par la poste a reçu un colis plutôt surprenant : plus de trois kilos de marijuana.

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Pamela Marks habite dans l’État de New York et écrit des évaluations de produits sur son site internet, rapporte CNN. Elle estime qu’elle a reçu environ 3500 colis depuis ses débuts, souvent des jouets et des vêtements. Pourtant, celui qu’elle a reçu jeudi dernier était plutôt particulier.

«J’étais capable de le sentir. Je savais qu’il y avait quelque chose qui clochait», raconte-t-elle.

Elle s’est rendu compte de ce que contenait le colis en le déballant. Et il n’y en avait pas qu’un peu : en tout, elle a reçu plus de trois kilos de cannabis.

Le paquet arrivait d’une compagnie nommée Jakks, qui vend des jouets.

«Ils m’avaient dit que je recevrais un colis après Noël. Je l’ai bien reçu, mais ce n’était pas des jouets!», a-t-elle raconté à CNN.

La blogueuse a remis les stupéfiants aux policiers, mais s’explique toujours mal pourquoi elle a reçu la drogue. La femme attend la version de la compagnie. De leur côté, les policiers continuent leur enquête.