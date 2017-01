Un jeune sportif de Saint-Jean-Chrysostome, qui a eu une partie de sa jambe gauche amputée en raison d’un cancer des os, pourrait enfin remonter sur une planche à neige cet hiver grâce à une rare chirurgie.

William Doré s’est même inscrit à une journée d’activité hivernale, à l’école, et espère pouvoir s’adonner à la planche à neige ce mois-ci. Puis, d’ici un an, il aimerait aller défier les vagues d’Hawaï et faire du surf grâce à la Fondation Rêves d’enfants.

