Une nouvelle caserne pour Chicoutimi-Nord

La nouvelle caserne de pompiers de Chicoutimi-Nord sera finalement construite en 2017. L'appel d'offres pour la construction vient d'être publié.

Les entrepreneurs ont jusqu'au 26 janvier pour déposer leurs soumissions afin de décrocher un contrat que l'appel d'offres situe entre 604 700 $ et 5 millions $.

«C'est confirmé. C'est cette année, finalement. Ça va se réaliser,» a confirmé le conseiller municipal du secteur où sera érigé le bâtiment, Marc Pettersen.

Le projet a été discuté pendant plusieurs années avant qu'en août 2015 des ouvriers s'activent sur le boulevard Sainte-Geneviève et ce n'était que pour préparer le terrain.

«Je déplore un peu ça, affirme le conseiller Pettersen. Des fois, les politiciens étirent et étirent, mais moi, je suis content que ça se réalise.»

En novembre, le conseil municipal de Saguenay avait adopté un règlement d'emprunt de 5,5 millions $ pour cette construction.

«Les fonds sont réservés pour la caserne et les camions qui vont venir avec.»

Saguenay pourrait payer seule la facture. Il n'y a toujours pas d'aide de Québec et Ottawa, mais ce n'est pas encore impossible.

«Concernant le financement, tant que la caserne n'est pas construite, il y a encore espoir d'aller chercher une subvention. Au fédéral, il y a un immense programme d'infrastructures. Il faudrait que le provincial nous organise quelque chose,» espère Marc Pettersen.

La vieille caserne de la rue Roussel, qui était l'ancien hôtel de ville de Chicoutimi-Nord agrandi en 1954 pour accueillir les policiers et pompiers de l'époque, n’est plus adaptée depuis longtemps.

Avec la nouvelle caserne, le temps de réaction sera amélioré, même s'il n'y aura pas plus de pompiers en devoir. Et il y aura surtout, l'espace pour y loger un camion échelle, un camion pompe et un camion-citerne.

La future bâtisse à Chicoutimi-Nord aura une superficie comparable à la caserne récemment construite dans le secteur Arvida, mais c'est son look qui sera différent pour se marier davantage avec son environnement du parc de la Colline.

«La caserne est plus sur la largeur. C'est une très grande largeur. Elle est moins haute aussi.»

Les travaux devraient débuter au printemps et être terminés à l'automne 2017.