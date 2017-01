Une Rimouskoise embauchée à l’ONU

À 17 ans, Karine Langlois rêvait d'être bilingue, 17 ans plus tard, la Rimouskoise d'origine parle couramment quatre langues et a fait le tour du monde.

Karine Langlois est responsable des communications pour une division de l'Organisation des Nations Unies (ONU) à Londres depuis plusieurs années.

La jeune femme, qui a terminé ses études secondaires à l’école secondaire Paul-Hubert, désirait faire sa marque dans l'industrie du cinéma. Après avoir terminé sa maîtrise en communications en stage à Oslo, elle accepte un poste à l'ambassade du Canada en Norvège.

Elle obtient par la suite un stage à l'ONU en Autriche et a gravi les échelons.

À 34 ans, elle peut se vanter d’avoir mis le pied sur tous les continents, et sa conquête du monde n’est pas terminée. Pourtant, elle avoue s’ennuyer par moments de son coin de pays.

«On peut vraiment tout faire à Rimouski. Les gens ne se rendent peut-être pas compte de l’accessibilité aux activités, au plein air. À Londres, oui, il y a beaucoup de choses, mais c’est loin d’être accessible à tous», précise-t-elle.

En plus de sa carrière, Karine Langlois fait du mentorat avec les jeunes défavorisés afin de les aider à orienter leur carrière. Selon elle, rien n'est impossible, même lorsqu'on est originaire d'une petite ville au Québec.

«J’essaie d’encourager leurs ambitions et leurs rêves, et de leur dire que tout est possible. Je leur dis qu’il existe plusieurs emplois intéressants.»