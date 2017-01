2016, une excellente année pour le Port de Montréal

Les nouvelles sont bonnes au Port de Montréal, qui procédait mercredi à la traditionnelle remise de la Canne à pommeau d'or. Les activités portuaires viennent de connaître une autre année record.

Le capitaine du Chem Sirius est le 178e à recevoir la Canne à pommeau d'or de Montréal. Son navire a atteint le port dans les premières heures de 2017.

Le plus important port de l'Est canadien a établi de nouveaux records historiques l'année dernière. Plus de 35,2 millions de tonnes de fret selon les données préliminaires, une hausse de 10%.

«Le fait que nous ayons différents types de cargos cette année, par exemple le grain, qui a connu une excellente récolte dans l'Ouest canadien, ce qui a aidé notamment à faire en sorte que le Port de Montréal ait des trafics records encore une fois», explique Sylvie Vachon, PDG de l'APM.

En novembre, le Port inaugurait un nouveau terminal à conteneurs dans le secteur Viau construit avec le soutien du gouvernement fédéral.

En collaboration avec Québec et Montréal, le Port a investi plus de 78 millions de dollars pour moderniser la jetée Alexandra, qui accueille toujours plus de croisiéristes.

«En fait, on a un premier navire de croisière qui va arriver le 6 mai 2017. Notre terminal de croisière va être prêt pour l'accueillir. Évidemment, l'ensemble du site de la jetée ne sera pas nécessairement complété, mais ça va être quand même très avancé», poursuit Mme Vachon.

Ils étaient 86 000 passagers en 2016 et on prévoit en accueillir 110 000 cette année, à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal et du 150e anniversaire du Canada. Le Port de Montréal dit être en concurrence avec celui de New York.

L'activité portuaire génère des retombées économiques estimées à plus de 2 milliards de dollars par année.