Angelina Jolie accepte de sceller les clauses de son divorce

Brad Pitt s’est séparé d’Angelina Jolie en septembre et ils ont trouvé un accord sur la garde de leurs six enfants en novembre, stipulant qu’Angelina aurait la garde principale des enfants et que l’acteur aurait le droit de leur rendre visite sous la surveillance d’un psychologue.

Un juge a conclu cet accord en décembre et quelques jours plus tard, Brad Pitt a déposé une motion d’urgence pour sceller tous les documents en lien avec l'affaire, rejetée sur le motif de l’urgence.

L’acteur de 53 ans a présenté une requête régulière plus tard dans le mois et vient d'être révélé qu’Angelina Jolie est prête à sceller tous les papiers en lien avec l’affaire en cours au tribunal, à l’écart du domaine public, selon TMZ.com

Dans les plus récents documents, les avocats de Brad Pitt prétendaient que l’actrice «semble déterminée à ignorer même les normes convenues pour le meilleur intérêt des enfants» en divulguant le nom de leurs psychologues.

Son avocate, Laura Wasser, a répondu dans ses propres documents en affirmant que l’acteur tente de «détourner l’attention sur son propre rôle dans la tempête médiatique qui a englouti les partis des enfants», et qu’il est «terrifié que le public apprenne la vérité.»

Elle a également ajouté: «il y a peu de doutes que Brad préfère garder l’intégralité de l’affaire privée, particulièrement en raison des enquêtes détaillées du Federal Bureau of Investigation et du Dept. of Children and Family Services concernant ses accusations d’agression.»

Le FBI et le DCFS ont prouvé les accusations d’altercation entre Brad Pitt et son fils adolescent, Maddox, sur un vol privé, mais les agents du FBI n’ont pas formulé de plainte et ont fermé l’enquête, tandis que les représentants du DCFS l’ont innocenté.