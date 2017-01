Caitlyn Jenner lance une nouvelle collection de maquillage

Alors qu'ils avaient déjà sorti le rouge à lèvres Viva Glam Finally Free en février dernier, la star de la téléréalité Caitlyn Jenner et la marque de cosmétique M.A.C ont annoncé la sortie d'une nouvelle collection de maquillage.

Ces 15 accessoires qui vont des rouges à lèvres aux fonds de teint en passant par le fard à paupières aux teintes classiques seront reconnaissables sous les noms de «Tolerance, Compassion, Kindness», et «Authentic».

«La suite de ma collaboration avec @maccosmetics sera disponible le 5 janvier, a annoncé la star sur Instagram. Je suis tellement contente que TOUT LE MONDE (toutes les ethnies, les âges et les sexes) puisse utiliser ces teintes en 2017.»

Caitlyn Jenner est loin d'être la première star à créer une collection pour la marque M.A.C.

Avant elle, Mariah Carey, Nicki Minaj, Lady Gaga, et Rihanna ont aussi participé à ce type d'opérations. Ça ne l’empêche pas d'être une vraie fan. «J'utilise leurs produits depuis le début, je pense qu'ils font du bon travail, avait-elle révélé dans une vidéo WhoSay,en septembre 2015. C'était très amusant de découvrir comment fonctionne le maquillage et comment on le fabrique.»

Lors de leur première collaboration, les ventes du rouge à lèvres avaient permis de lever la somme de 1,3 million de dollars pour le fonds d'aides aux initiatives Transgenre de M.A.C.