Conditions routières difficiles

Avec les gros épisodes neigeux de ces derniers jours et le verglas tombé hier soir, les conditions de circulation restent compliquées dans certains secteurs québécois. Mercredi encore, de fortes chutes de neige sont prévues.

À Gatineau, le réseau routier était partiellement enneigé tôt mercredi matin et la visibilité plutôt bonne.

À Montréal, la plupart des grands axes routiers étaient enneigés, mais la visibilité y était bonne d’après le ministère des Transports.

Sur l’échangeur des Laurentides au niveau du pont Médéric-Martin, la chaussée était quant à elle dégagée, mais mouillée, tout comme celle du pont Jacques-Cartier.

À Trois-Rivières aussi, la plupart des routes étaient enneigées.

Autour de Québec, de la jonction des autoroutes 40 et 540 à la jonction de l’autoroute 73 avec l’autoroute 540 et la route 175, la chaussée était enneigée et on notait la présence de lames de neige.

Plus à l’est, la visibilité était réduite sur les routes de la rive nord, contrairement à celle de la rive sud.

Côté météo, il ne devrait tomber qu’environ 2 centimètres de neige sur Montréal d’après Environnement Canada. Un avertissement de tempête hivernale est en revanche en vigueur à Québec et sur une grande partie du territoire est et centre de la province.

Le calme devrait revenir jeudi sur l’ensemble du Québec.