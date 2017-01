De nouveaux délais pour une école fermée depuis 5 ans

Les parents des enfants qui devraient fréquenter l’école Baril, à Montréal, sont exaspérés alors que l’établissement scolaire fermé depuis plus de cinq ans pour cause de moisissures tarde à rouvrir ses portes.

Alors que l’école primaire de la rue Adam, dans Hochelaga-Maisonneuve, devait de nouveau accueillir les jeunes élèves au retour des Fêtes, les parents ont appris qu’ils devraient encore patienter jusqu’en mars.

«On veut qu’ils soient dans le quartier. On a une école en face et on pensait que ça serait prêt en septembre, il y a eu des délais en janvier, là c’est rendu au printemps, donc on y croit plus ou moins», affirme Mathilde Lavigne, mère de deux enfants.

«Ça ajoute du stress et de l’organisation. Il faut que je travaille une heure de moins par jour pour aller les chercher», a-t-elle ajouté.

Les enfants qui devraient fréquenter l’école Baril ont été relocalisés dans un autre établissement à une vingtaine de minutes d’autobus.

L’école Baril a été fermée en juin 2011 pour y effectuer d’importants travaux de démolition. À ce moment, 176 élèves fréquentaient l’établissement.