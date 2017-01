Délinquance, négligence, pot et cybercriminalité au menu de 2017

Employés délinquants ou négligents, fumeurs de cannabis thérapeutique au travail, mais aussi protectionnisme et cybercriminalité... Les entreprises canadiennes seront confrontées à plusieurs défis juridiques en 2017.

La firme Borden Ladner Gervais (BLG), qui a des bureaux dans cinq villes au pays, dont Montréal, a recensé une dizaine de ces «risques juridiques» dans son rapport annuel. Voici ceux qui touchent principalement les entreprises québécoises.

La cybersécurité

C’est LE sujet de préoccupation numéro un, dit André Dufour, associé chez BLG, où il dirige le secteur montréalais du droit des affaires. «Ça prend de l’ampleur chaque année. Les enjeux de cybersécurité ont explosé. Ça touche tout le monde, les petites entreprises comme les grosses. »

Un rapport récemment publié par Ernst & Young et l’International Association of Privacy Professionals révèle que la protection des renseignements personnels constitue désormais un enjeu pour la direction de 73 % des organisations.

En 2014, le tiers des entreprises canadiennes (36%) avaient été victimes de cyberattaques. «Le premier enjeu est de comprendre la problématique, dit André Dufour. L’environnement juridique est très complexe. »

Les coûts d’une faille ou d’une attaque peuvent être énormes, poursuit-il. «Il y a 33 recours collectifs en ce moment au Canada pour des brèches de renseignements confidentiels. Plus de 80% de ces cas résultent non pas de criminalité, mais de négligence des employés. »

Dans la majorité des recours collectifs, la divulgation de données sensibles, sur la santé, par exemple, est au cœur du problème. Dans l’une des poursuites, des employés de Santé Canada avaient inscrit sur l’enveloppe du courrier adressé à des bénéficiaires qu’ils étaient éligibles au cannabis thérapeutique...

Permettre à l’employé de fumer son joint?

Le nouveau Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (RACFM) permet effectivement à des milliers de Canadiens d’acheter ou de produire de petites quantités de cannabis pour leur usage à des fins médicales. Mais comment encadrer son utilisation sur les lieux de travail? demande André Dufour. Les employeurs sont tenus d’offrir des mesures d’adaptation à leurs employés. «Si un employé fournit une communication écrite d’un médecin ou un autre document indiquant que, pour pouvoir travailler, il devra être autorisé à fumer ou à ingérer du cannabis thérapeutique, l’employeur devra prendre cette demande en considération », note le rapport de BLG. L’obligation de s’adapter à cette demande exigera-t-elle d’un employeur qu’il permette à un employé de consommer du cannabis thérapeutique au travail? Cela dépendra d’un certain nombre de facteurs, notamment la nature de l’emploi de l’intéressé et l’incidence de l’ingestion de cannabis sur sa productivité.

«Ça va créer des enjeux juridiques intéressants et significatifs », dit André Dufour.

Les risques de comportement

En 2017, toutes les entreprises devraient s’inquiéter «du risque de comportement» de leurs employés, estime André Dufour.

«Le risque de pertes financières et d’atteinte à la réputation découlant des agissements d’un employé ou gestionnaire, seul ou en groupe, n’a jamais été aussi élevé», note-t-on dans le rapport.

La nécessité d’atteindre des cibles élevées de rendement dans un climat de faible croissance incitera probablement plus d’employés à adopter des comportements contraires à l’éthique ou à la loi, estime BLG. «Quand des employés commettent des gestes répréhensibles et que ça sort dans les médias, c’est toute l’entreprise qui y goûte, dit André Dufour. Les affaires Gomeshi, Aubut ou SNC-Lavalin en témoignent. » Par leur geste ou leur manque éthique, des employés peuvent entraîner leur entreprise dans la tourmente. «Il y a 30 ans, les codes d’éthique étaient l’exception, dit M. Dufour. Ils sont devenus la norme. Encore faut-il les mettre en pratique. »

Il n’y a pas que les employés! Les entreprises sont désormais scrutées de près par les médias et les attentes du public sont plus élevées que jamais, note la firme BLG. Les communications sont à la fois instantanées et sans restriction. On peut –presque- tout écrire, écorchant au passage la réputation d’entreprises, parfois sans fondements.

Le risque du protectionnisme

Enfin, la montée des protectionnismes dans le monde, à commencer par nos voisins américains, mais aussi avec la Grande-Bretagne, notre porte d’entrée sur l’Europe, est un risque pour nos entreprises en 2017, dit André Dufour. Il y a aussi l’incertitude concernant le traité de libre-échange avec l’Europe. «On croyait le mouvement vers la mondialisation irréversible. Ça n’est plus le cas. » Les entreprises canadiennes devront en prendre bonne note.