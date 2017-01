Des cygnes morts de la grippe aviaire

Les autorités tchèques ont annoncé mercredi avoir détecté la présence de la grippe aviaire, hautement contagieuse, dans deux petites fermes d'élevage de volaille et chez des cygnes morts en Moravie (est), une première depuis dix ans en République tchèque.

«La grippe aviaire a été diagnostiquée chez des cygnes morts en Moravie du sud et dans des fermes familiales à Moravsky Krumlov et Ivancice», a indiqué à la presse le ministre de l'Agriculture Marian Jurecka.

Selon le chef de l'Administration vétérinaire nationale Zbynek Semerad, il reste encore à attendre la confirmation définitive de la présence du virus H5N8, détectée depuis octobre déjà dans plus d'une douzaine de pays européens, dont la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et la Pologne.

Selon les médias tchèques, 20 volailles ont déjà été abattues à Ivancice et 100 autres doivent l'être à la ferme de Moravsky Krumlov.

Les vétérinaires comptent abattre toutes les volailles dans les fermes voisines, a ajouté M. Semerad.

Lors du dernier cas de grippe aviaire enregistré en République tchèque en 2007, les vétérinaires avaient abattu plus de 171 000 volailles dans les élevages industriels et plus de 1900 dans des fermes familiales.

Au cours des trois derniers mois, le nombre le plus élevé de foyers de maladie a été découvert en Hongrie voisine, avec au moins 200 cas rapportés dans des fermes et chez des oiseaux sauvages.