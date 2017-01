DiCaprio se paye la propriété d’un ministre de Donald Trump

Leonardo DiCaprio a maintenant un lien direct avec l’équipe de Donald Trump. L’oscarisé acteur a acheté, pour 23 millions $ US, la propriété de Vincent Viola, prochain secrétaire de l’Armée américaine, apprend-on de MansionGlobal.com.

La nouvelle demeure de la star est située à Malibu, sur un terrain de près de 1,8 acre, qui donne directement sur la plage d’un côté, et sur la Pacific Coast Highway de l’autre.

Si ce bungalow permet à la vedette du film «Le revenant» d’avoir une vue imprenable sur l’océan, il ne contient par contre qu’une chambre et ses dimensions s’apparentent à celles d’un modeste appartement situé à Manhattan.

En s’installant dans ce quartier réservé uniquement aux célébrités, Leonardo DiCaprio devient donc le voisin de la vedette de «Friends» Courteney Cox et du producteur télé Mark Burnett.

Pleins aux as

En 2006, pour se procurer cette propriété appartenant alors au réalisateur anglais Ridley Scott, le milliardaire Vincent Viola a déboursé 11 millions $ US.

La maison et le terrain que possède désormais Leonardo DiCaprio avaient été brièvement mis en vente en 2012, pour un montant de 15 millions $US, sans toutefois réussir à trouver preneur.

Selon le site TheRichest.com, Leonardo DiCaprio vaut 245 millions $ US. De juin 2014 à juin 2015, il a gagné 29 millions $ US en tant qu’acteur. Il y a quelques mois à peine, l’Américain de 42 ans a mis en vente sa maison de Malibu et son ranch situé en Californie.

La fortune de Vincent Viola, aussi propriétaire majoritaire des Panthers de la Floride dans la LNH, est quant à elle évaluée à 1,79 milliard $ US par le magazine «Forbes».