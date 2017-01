Entente finalement conclue entre Olymel et Groupe Robitaille

Annoncée depuis novembre 2015, la transaction en vue de former un partenariat à parts égales entre Olymel et le Groupe Robitaille dans l’entreprise de transformation de porc Lucyporc de Yamachiche a été conclue le 31 décembre dernier.

«La clôture de cette entente de partenariat a été un travail de longue haleine et sa conclusion permet autant à Olymel qu’à Groupe Robitaille de mettre en œuvre une vision audacieuse de développement, bénéfique à nos deux entreprises. Nous nous donnons ainsi les moyens de relever les défis du marché et d’encore mieux répondre aux exigences de nos clients partout dans le monde», a déclaré Réjean Nadeau, président-directeur général d’Olymel dans un communiqué publié mercredi.

Ce partenariat 50-50 avait aussi permis de dévoiler, en août 2016, un projet de 80 millions $ pour agrandir l’usine Atrahan d’Olymel et accroître sensiblement ses activités de production. Les activités de cette usine de Yamachiche seront fusionnées avec celles de Lucyporc, dans la même municipalité, quand les travaux seront terminés.

«Une fois les travaux d’agrandissement complétés, soit dans un peu moins de trois ans, les activités de l’usine de Lucyporc de la même localité pourront être fusionnées à celles d’ATRAHAN, division d’Olymel. L’établissement regroupera alors les 360 employés de cette dernière et les 430 employés de Lucyporc, en plus de créer 350 nouveaux emplois», ont précisé Olymel et Lucyporc dans un communiqué conjoint.