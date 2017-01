Un guide touristique enregistre le son d'aurores boréales

Un guide touristique de Suède a eu droit à un merveilleux spectacle le soir de Noël dernier.

En plus de voir un flamboyant spectacle d’aurores boréales, Oliver Wright, a également été en mesure d’enregistrer le son provenant des mouvements lumineux.

Selon lui, le son ressemblait à des effets spéciaux dignes du film Star Wars.

«Je me tenais debout sous une intense formation d’aurores boréales, à Abisko, en Suède quand j’ai entendu quelque chose qui ressemblait aux sons qu’on entend dans Star Wars», indique le site Spaceweather.com, qui rapporte les propos d’Olivier Wright.

Selon lui, les sons des aurores boréales ont été accentués par les lignes électriques situées à proximité. «Je me suis rapproché près des lignes haute tension et j’ai été en mesure d’enregistrer le son en utilisant mon iPhone», a-t-il raconté. «Plus j’approchais, plus le son devenait puissant. Il diminuait lorsque je m’éloignais».

Olivier Wright n’a pas été le seul à entendre les sons, plusieurs autres personnes sur place en ont été témoins.

Il ne s’agit pas de la première fois que des sons provenant d’aurores boréales se font entendre. Wright dit en avoir entendu à trois reprises, toujours à proximité de lignes électriques. Le son se caractérise par des bruits de craquements, de sifflements et de clappements.

Le son des aurores boréales a toujours été un sujet assez controversé auprès des chercheurs. Certains croient que ces sons n’existent que dans l’imagination de ceux qui les entendent, mais des preuves grandissantes tendent à confirmer que le phénomène est bien réel, ajoute Spaceweather.com

Un chercheur en Finlande a passé plus de 15 ans à étudier la question. Il a publié le résultat de ses recherches en 2012.

Il a découvert qu’une mince couche d’inversion de la température à environ 70 mètres au-dessus du sol pourrait provoquer une séparation des charges positives et négatives dans l’air.

Pendant les fortes tempêtes géomagnétiques, la séparation des charges provoque un mouvement de l'air, et par le fait même, un bruit.

Le son enregistré par Wright pourrait donc être le résultat d’une «transduction électrophonique», qui est la conversion de l’énergie électromagnétique en un mouvement mécanique.