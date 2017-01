Intervention policière brutale dans une école américaine

Un policier a été filmé alors qu'il projetait violemment une étudiante au sol dans une école secondaire américaine.

Mardi, une dispute a éclaté dans la cafétéria d’un collège de Rolesville, dans l’État de la Caroline du Nord, a rapporté CNN. Le policier communautaire de l’école a alors accouru pour séparer les belligérants.

Dans une vidéo captée par une élève présente et diffusée sur Twitter, on voit l’agent saisir une adolescente de 15 ans et la projeter violemment au sol, dans un geste rappelant un match de lutte.

Le service de police a dit étudier l’événement et a placé le policier, Rubens de Los Santos, en congé administratif.

Le policier portait une caméra, mais les images n’ont pas encore été rendues publiques.

Elle défendait sa sœur

L’adolescente projetée au sol a expliqué à CNN qu’elle avait entendu une altercation à l’autre bout de la cafétéria et que sa sœur était impliquée. Jasmine Darwin a accouru pour l’aider. C’est à ce moment où elle a été projetée au sol par l’agent.

«L’officier Santos est arrivé, il m’a prise et m’a projeté au sol, raconte-t-elle. J’ai perdu la carte pendant un moment. Quand je me suis levée, il s’est levé aussi et m’a amené dans son bureau.»