Les clauses de redevance pour les franchisés Jean Coutu valides

La Cour supérieure du Québec a statué que les clauses de redevance des contrats de franchise du Groupe Jean Coutu sont bien valides.

La décision de la juge Michèle Monast a été rendue le 29 décembre dernier et met fin à un recours judiciaire initié par le pharmacien propriétaire Michel Quesnel envers le Groupe Jean Coutu. L'Ordre des pharmaciens du Québec était également mis en cause dans le dossier en raison de questions soulevées dans cette procédure.

Le fond du litige portait sur les redevances prévues au contrat de franchise. La prétention du plaignant était que le Code de déontologie des pharmaciens lui interdit «de partager les bénéfices provenant de la vente de médicaments ou ses honoraires avec un non-pharmacien». La juge Monast a conclu que les clauses prévues au contrat de franchise étaient parfaitement légales et ne contreviennent pas au Code de déontologie cité.

Selon le jugement, «les franchisés du Groupe Jean Coutu versent une redevance correspondant à la juste valeur des droits qui leurs sont conférés et des biens et services qui leurs sont fournis en contrepartie. Ceux-ci incluent les services de soutien et les bénéfices obtenus pour l'utilisation du nom et des marques de commerce du Groupe Jean Coutu dans l'exploitation de leurs établissements», a écrit le Groupe Jean Coutu dans un communiqué publié mercredi.

«Nous sommes satisfaits de ce jugement qui permet de rassurer les pharmaciens propriétaires affiliés à notre réseau quant à la validité de leurs conventions de franchise et quant à la valeur des biens et services qu'ils reçoivent», a déclaré dans ce même communiqué François J. Coutu, président et chef de la direction du Groupe Jean Coutu.